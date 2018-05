Lotta Libera, Giovanissimi: buon bottino ad Ostia Lido per i Portuali Ravenna

Sensazioni positive per il C.s.r.c. Portuali Ravenna al ritorno da Ostia Lido, per il gran premio Giovanissimi stile libero. Primo posto per Gilles Rivalta nei 68 chili; terzo posto per Francesco Segurini nei 38 chili; quarta piazza per il fratello di Gilles, Noel Rivalta nei 57 chili esordienti ,e due quinti piazzamenti per Andrea Fabbri nei 38 chili e Riccardo Vaccarella nei 43 chili. Hanno partecipato e ben figurato anche Mattia Baccaribi, Marco Apostol e Davide Trombini.