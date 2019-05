Lotta olimpica: tante medaglie per i Portuali

Il 18 maggio è stata una giornata piena di gare di Lotta Olimpica per il sodalizio C.S.R.C. Portuali Ravenna.

Un gruppo di 12 Ragazzi/e è sceso a Ostia Lido (Roma) per partecipare al Gran Premio Giovanissimi di Lotta Greco Romana e Stile Libero femminile, con 40 Società iscritte e oltre 300 atleti. Soddisfazioni per i Portuali che si portano a casa una medaglia d’oro con Paikea Quarneti Kg.28 cat. Ragazze; tre medaglie d’argento con Andrea Fabbri Kg.38 cat. Ragazzi, Gilles Rivalta Kg.85 cat. Esordienti e Andrea Mazzotti Kg.62 cat. Esordienti; tre medaglie di bronzo con Stefano Cusano Kg. 34 cat. Ragazzi: Francesco Segurini Kg.41 cat. Esordienti e Martina Manchia Kg.41 cat. Ragazze.

Hanno partecipato anche Mattia Baccarini, Alex Suliman, Marco Apostol, Riccardo Vaccarella e Denise Giacchini. Accompagnati dai Tecnici Federico Primelli e Andrea Pignato.

Intanto l’altro gruppo invece è salito fino a Ludbreg (Croazia) per partecipare al Torneo Internazionale Giovanile di Lotta Olimpica di Ludbreg. Uno dei tornei di Lotta giovanile più prestigiosi d’Europa. Presenti circa 600 atleti di 20 Stati Europei. I portuali erano presenti con 7 atleti di cui due ragazze.

Una bellissima medaglia d’oro se la porta a casa Leon Rivalta Kg 80 Cadetti, molto meritata per aver battuto avversari molto forti con una tecnica personale. Si sono distinti anche senza vincere la medaglia, Alice Cangini, quinta nei Kg. 58 Esordienti e Massimo Manchia anche lui quinto nei Kg. 68 Esordienti. Hanno partecipato inoltre Alessandro Olei, Melissa Kashami, Filippo Foli e Noel Rivalta, accompagnati dai Tecnici Pierluigi Giottoli e Carlo Shartos.