Lugo, 150 persone al "Trofeo Martignani" organizzato dalla Società Schermistica Lughese

Ben centocinquanta bambini e ragazzi hanno affollato domenica il PalaLumagni di Lugo per partecipare al "Trofeo Martignani", gara under 14 di spada maschile e femminile organizzata dalla Società Schermistica Lughese. Hanno preso parte alla competizione giovani schermidori provenienti da tutta l'Emilia-Romagna; alcuni atleti sono arrivati anche dal Veneto. Il "Trofeo Martignani", di cui si svolge una tappa in autunno e una in primavera, è ormai un appuntamento fisso della stagione sportiva e, come dimostrano i numeri relativi alla partecipazione, è molto apprezzato dai vari sodalizi schermistici. La rilevanza dell'evento è stata inoltre sottolineata dalla presenza al PalaLumagni dell'amministrazione comunale di Lugo, che - nelle persone del sindaco Davide Ranalli e degli assessori Lino Montalti, Fabrizio Lolli e Valentina Ancarani - ha portato il proprio saluto agli organizzatori.