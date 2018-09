Mancano gli acuti delle stelle americane: Ravenna cede nel derby contro Forlì

La prima semifinale del Memorial Seganti Tampieri di Lugo premia in volata Forlì, che prevale di un soffio sull’OraSì al termine di un match già dai buoni toni agonistici uniti a comprensibili alti e bassi di rendimento da parte delle due contendenti. L’Unieuro ha sfruttato la maggiore vena dei suoi due americani, con Lawson che ha caratterizzato il primo tempo e Johnson che invece è entrato prepotentemente in scena alla distanza, anche se alla fine ha deciso Donzelli. Nell’OraSì sono a tratti mancati gli acuti degli americani anche se Smith alla distanza ha tenuto sempre in partita i suoi.

La cronaca

Ai sette punti di Lawson rispondono Smith e due volte Jurkatamm, entrambi innescati da Laganà, che poi si mette in proprio da tre per il primo vantaggio ravennate (11-9). Risponde Marini con tre canestri ravvicinati e si va in equilibrio fino alla fine del quarto (20-22). Secondo quarto e nulla di nuovo: Lawson segna da tutte le posizioni e arriva a superare la metà del fatturato-Unieuro, ma dall’altra parte Montano segna sette punti ravvicinati ed è parità immediata a quota 27. Si gioca con grande agonismo e il pubblico di entrambe le parti risponde con entusiasmo. Smith porta a +5 l’OraSì poi i liberi di Gandini danno il massimo vantaggio (40-32) subito in parte tamponato dalla tripla di Johnson che ora è pienamente in partita ed avvicina Forlì sul 42-41 a metà gara.

Si ricomincia e Johnson con 7 punti consecutivi lancia l’Unieuro (42-48) e Forlì mantiene inalterato il vantaggio con i suoi due mori ma anche grazie alla prova di Marini, mentre i due Usa dell’OraSì viaggiano più a corrente alternata ed in generale tutta la fase offensiva appare in difficoltà. Ultimo quarto con coach Mazzon che all’inizio concede molti minuti, come anticipato alla vigilia, ai più giovani ed in particolare al beniamino di casa Rubbini, Ravenna prova la rimonta mentre il solito Johnson mantiene fuori portata l’Unieuro finchè 8 punti di Laganà non riaprono tutto (71-72) . Parità con Masciadri a 1’40 dalla fine, tripla di Giachetti e ancora Masciadri ha tre liberi e sbaglia il primo (75-76) , sbaglia Donzelli e a 16” dalla fine l’OraSì ha la palla del sorpasso che arriva a 10” dal termine perché Smith trova il varco giusto in entrata, ma Donzelli dall’altra parte prima segna e poi stoppa l’ultimo tiro di Smith.

ORASI-UNIEURO 77-78

ORASI: Laganà 17, Smith 15, Jurkatamm 7, Masciadri 9, Hairston 6, Gandini 6, Montano 10, Cardillo 2, Rubbini 5, Baldassi, Seck. All. Mazzon.

UNIEURO: Giachetti 5, Johnson 22, Marini 13, Donzelli 9, Lawson 16, Bonacini 7, Oxilia 4, De Laurentis 2, Oilas. All. Valli.

Arbitri: Saraceni, Tallon, Ragionieri.

Parziali: 20-22, 42-41, 53-60.