Non c'è due senza tre: la Mernap espugna Castrocaro con un poker

Non c’è due senza tre. Prosegue positivamente il campionato della Mernap Faenza, corsara giovedì sera a Castrocaro nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie D. I rossoneri di mister Stranci dopo essere andati in svantaggio appena due minuti dopo il fischio d’inizio (di Gucciardi l’unica rete del Derby Castrocaroterme) non si sono scomposti ed hanno macinato buon gioco per tutto il primo tempo senza però riuscire a raccogliere i frutti delle occasioni create, tre clamorose divorate prima da Leonardi, poi dall’esordiente Manuel Stranci e poi da Rezki.

Dopo il riposo Putti mette in mostra le proprie doti balistiche pescando il jolly dai 20 metri e con una gran conclusione parabolata ristabilisce la parità. Cinque minuti dopo la Mernap passa in vantaggio, questa volta con Venturelli il quale parte dalla sinistra palla al piede, supera in dribbling il proprio marcatore e con freddezza realizza il 2-1. I padroni di casa allora cercano di reagire ed i ritmi si intensificano, la Mernap si chiude bene in difesa costringendo Castrocaro a rinunciare ad azioni manovrate. Le conclusioni da fuori quindi si susseguono a pioggia fondamentalmente senza però impensierire l’estremo difensore faentino Masi. A metà della seconda frazione Maski chiude virtualmente il match trovando la deviazione vincente. Sul finire della gara ancora un gol del laterale rossonero e un insidioso inserimento di Gatti fanno da ciliegina sulla torta al complessivo 1-4 della Mernap, sempre più prima in classifica.