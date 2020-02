Nuoto pinnato, i master della Blu Atlantis trionfano ai Campionati italiani

Il nuoto pinnato ravennate fa incetta di medaglie ai Campionati italiani master nella manifestazione svoltasi a Lignano Sabbiadoro domenica 16 febbraio. Vince su tutto Gualtiero Benini Master 70, oro nella categoria monopinna 50,100 200 mt. Giammaria Fiorentini Master 65, oro nei 50 apnea ,100 e 200 cat mono; argento nei 50 cat pinne. Con tutti nuovi record nazionali Carlo Fiorentini si aggiudica l’oro nei 50, 100 e 200 mt cat mono. Antonio Vistoli non è da meno conquistando oro nei 50 100 e 200 cat pinne master 45 Davide Fiorini e Andrea Masotti vincono un bronzo nei 50 apnea rispettivamente master 45;master 40.

In ambito femminile trionfa Giorgia Crivellari con un poker di ori nei 50,100,200 e 50 apnea tutto rigorosamente con la monopinna M25. Trionfa Federica Proia nella categoria pinne sulle distanze 100 e 200 mt oltre a un argento nei 50 mt. La squadra Bizantina si aggiudica infine un argento nella staffetta 4x100 mista con Masotti, Proia,Vistoli, Crivellari.

I prossimi appuntamenti della Blu Atlantis sono per gli agonisti, impegnati su due fronti: ad Agropoli per i campionati italiani primaverili di categoria ci saranno Pasqualone Francesco, Fabbri Sebastiano e Matteo Guerrini con l’allenatrice Giorgia Crivellari. A Eger in Ungheria per la world cup ci saranno con la bandiera tricolore Martina Guerrini, Nicholas Vistoli, Noemi Bandini, Federico Rampino, Claudia Corelli e Matilda Tonelli con il supporto tecnico di Marina Casadio e Marta Gianola.