Nuoto sincronizzato, a Lugo il quinto Trofeo 'Syncronizziamoci'

Domenica nella piscina comunale di piazzale Dei Veterani a Lugo si è tenuto il quinto Trofeo Syncronizziamoci, seconda tappa regionale Syncro U.i.s.p. di nuoto sincronizzato. Il nuoto sincronizzato, dopo due apparizioni dimostrative, nel 1952 ad Helsinki e nel 1960 a Roma, dall’anno 1984 a Los Angeles è entrato a far parte, a pieno diritto, del novero delle specialità olimpiche. La manifestazione sportiva di domenica si suddivideva in una prima parte non competitiva, seguita da una seconda sezione agonistica, durante la quale giudici attenti, ai bordi della vasca, sono stati chiamati a vagliare gli esercizi in singolo/solo, duo, a squadra e combinato, in particolare a valutarne l’esecuzione, sincronismo, coreografia, interpretazione della musica e modo di presentazione.

Le sincronette scese in vasca a Lugo provenivano da tutta la regione, in rappresentanza delle seguenti squadre: Onda Blu Sassuolo, Record Team Ozzano, Uninuoto Carpi, Cus Ferrara, Acqua e Fitness Ozzano, Sweet Team Modena, CN Uisp Bologna, Polisportiva Masi Casalecchio di Reno, Delfino 93 Portomaggiore, NC2000 Faenza, Marconi 93 Sasso Marconi, Syncro Uisp Ravenna, Planet Wellness Pieve di Cento, Reggiana Nuoto. A fare gli onori di casa le due compagini di nuoto sincronizzato della Romagna estense, il Nuoto Club Lugo e lo Swim Team Lugo. In una domenica di sole lughese una festa di vero sport, dove i sacrifici e i duri allenamenti delle sincronette hanno avuto una degna cornice e celebrazione.

