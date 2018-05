Nuoto sincronizzato, si arricchisce il medagliere delle sincronette di Swimfit

Il weekend del trofeo Around di Cesenatico regala alle sincronette ravennati di Swimfit altri ottimi traguardi da aggiungere al già ricco medagliere di questa stagione di gare. Le singoliste della società tengono altissimo il nome di Swimfit conquistando due bronzi nel solo esordienti A (Grana Carlotta) e nel solo categoria ragazze (Miserocchi Anna) e un magnifico argento nel solo categoria junior (Solfrini Virginia). Ottimi piazzamenti anche per gli altri esercizi in gara, tutti a un passo dal podio.