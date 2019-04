Nuoto sincronizzato, Swimfit chiude la settimana con una doppia competizione

Il nuoto sincronizzato di Swimfit chiude la settimana con una doppia competizione. Le atlete ravennati hanno infatti preso parte a ben due trofei organizzati in regione. Il primo gruppo ha partecipato con grande orgoglio al trofeo around di Cesenatico rappresentando Swimfit con due doppi esordienti A, di cui uno classificatosi con ottimi risultati, un solo categoria ragazze, un libero combinato categoria ragazze, un duo categoria ragazze, una squadra esordienti A e una Squadra juniores.

Il secondo gruppo invece ha rappresentato Swimfit al trofeo Spring & open di San Marino, dove le atlete ravennati hanno gareggiato ottenendo altissimi punteggi con ogni esercizio in gara. Stupendi piazzamenti per i due doppi categoria ragazze, grande risultato per il solo categoria juniores, orgoglio riconfermato per la squadra categoria ragazze e splendidi i due soli categoria ragazze, uno dei quali ha spiazzato le 69 avversarie posizionandosi al primo posto. Swimfit porta quindi a casa un altro oro da aggiungere al medagliere già ricchissimo di questa stagione e si prepara per la prossima tappa.