Nuovo accordo per la Maratona: nasce la "Martini good morning Ravenna"

Nei giorni scorsi "Maratona di Ravenna Città d'arte" ha sottoscritto un nuovo accordo con l'azienda di produzione di mangini "Martini", tanto che la 10,5 chilometri da oggi sarà promossa e presentata come "Martini Good Morning Ravenna". Un pezzo importante dell’intera manifestazione e che prenderà il via domenica 11 novembre, sempre da via di Roma e in contemporanea con lo start delle gare di Maratona e Mezza Maratona. Una partenza che nel 2017 ha visto scattare insieme ben 5.300 runner di ogni età, pronti a correre o semplicemente camminare per la città ammirando i monumenti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.