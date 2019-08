Nuovo arrivo in casa Alfonsine: è il terzino Leonardo Ferri

Nuovo arrivo in casa Alfonsine annuncia di aver trovato l'accordo con Leonardo Ferri, terzino sinistro del 99 che ha giocato nel Classe, proveniente dal settore giovanile del Ravenna. Si rafforza così il reparto arretrato biancazzurro, specie in quella fascia sinistra che per il momento deve fare a meno di Enrico Sarto.