OraSì, primo allenamento agli ordini di coach Mazzon al Pala Costa

Primo allenamento al Pala Costa per l'OraSì Ravenna agli ordini di coach Mazzon. Hanno iniziato ad allenarsi Laganà, Montano, Jurkatamm, Cardillo e Gandini, mentre nei giorni scorsi era già partita la preparazione atletica pre-campionato di Masciadri, Rubbini e Seck. Gli americani Josh Hairston e Adam Smith si sono si sottoposti alle visite mediche a Ravenna33. . La prima uscita ufficiale della nuova OraSì è stata confermata per il 31 agosto e 1 settembre a Pinarella, nell’ambito del Torneo che ricorda Piersante Manetti, ma tutta la prima squadra sarà presente il 25 e 26 agosto al Bagno Tequila di Marina di Ravenna per il Memorial che vedrà impegnate le squadre giovanili e che vuole ricordare LeoSì, la storica mascotte del Basket Ravenna, che pochi mesi fa ha lasciato un vuoto incolmabile nella società.