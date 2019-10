OraSì, Verona è alle spalle: domenica c'è il pranzo in tv con Caserta

Ritorno a casa per l’OraSì Ravenna, che domenica prossima incontrerà al Pala De Andrè la Juve Caserta nell’anticipo televisivo delle 12 (diretta su Sportitalia). I campani, dopo due sconfitte, hanno vinto con autorità sul difficile campo di Piacenza. La prevendita per il match è già attiva, i tagliandi sono disponibili presso la sede di Viale della Lirica 21 (da martedì a venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) e on line sul sito www.vivaticket.it (con aggiunta dei diritti di prevendita). Questi i prezzi: Poltrona 22 euro; Tribuna 17 euro; Tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari) 10 euro; Ridotto under 12 7 euro. I nati dal primo gennaio 2014 godono di ingresso gratuito. Fino a venerdì è aperta la campagna abbonamenti “Unisciti a noi” per chi volesse assicurarsi un posto al Pala De Andrè per tutta la stagione. Gli orari sono gli stessi della prevendita. Per info: 0544.450598, www.basketravenna.it/ticketing