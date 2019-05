Pallamano, nuova battuta d'arresto per l'Handball Faenza

Una nuova sconfitta per l’Handball Faenza, questa volta sul campo dello Sportinsieme Castellarano che si è imposto 37-30. Purtroppo ancora una volta la mancanza di esperienza è stata fatale al gruppo biancoazzurro guidato in panchina da Simone Ferraresi. Dopo un buon primo tempo, in cui i giovani manfredi sono riusciti a tenere a bada i più stagionati avversari, nella ripresa è venuta fuori la maggiore presenza fisica e di campo dei padroni di casa. Il prossimo impegno sarà sabato 4 maggio (ore 18) al palasport di Mordano con la Pallamano Carpine. L’obiettivo è di vincere la terza sfida su tre con i carpigani e lasciarli all’ultimo posto.

Sportinsieme Castellarano - Handball Faenza 37-30 (18-18)

Castellarano: Giuliani, Severi, Cocchi, Id Ammou 8, Lentisco 4, B. Locci 4, S. Locci 1, Siracusano 8, Buonansegna 4, Ravazzini, Manfredini 3, Esposito 3, Baiamonte, Munari, Fenech, Vezzelli 1. All: Luca Vandini

Faenza: Turoti, Fuzzi; Alpi, Guerrini 3, Castellari, Bandini 4, A. Abbassi 7, H. Abbassi 1, Bartoli 5, Sandri, S. Babini 1, Sami 1, Ceroni 1, Filipponi 3, Di Domenico 8. All: Simone Ferraresi

Arbitri: Daitto e Kurti

Note Esclusioni: Manfredini, B. Locci (Castellarano), H. Abbassi 2 volte (Faenza), Rigori: Castellarano 3/5, Faenza 4/4

Ultime partite dei campionati prima dei tornei post season, invece, per le giovanili dell’Handball Faenza. La Under 15 di Pierangelo Chiarini viene sconfitta 32-35 dalla Pallamano Decima. Meglio fa l’Under 13 di Samuele Valli che vince 34-31 in trasferta sul Romagna1 e poi in casa 36-23 con il Casalgrande A.