Pallamano, serie A2: al Cattani arriva Sassari, miglior attacco del campionato

La partita successiva è sempre quella più importante. Archiviata la vittoria in trasferta contro Tavarnelle il Romagna scenderà nuovamente in campo sabato pomeriggio alle 16,30 al Palacattani di Faenza per provare a giocarsela a viso aperto contro la Verdeazzurro Sassari, squadra che vanta il miglior attacco del campionato e che non ha subito sconfitte nelle ultime quattro gare. Sulla carta una partita difficile che gli arancioblu di coach Tassinari intendono però affrontare con la stessa grinta e con la stessa determinazione messa in campo sia nella gara di Imola contro 2 Agosto Bologna, sia nell’ultima contro Tavarnelle.

"Contro Tavernelle - spiega Marcello Montanari - siamo stati bravi a crederci fino in fondo. E’ stata una partita tosta in cui alla fine il gruppo è riuscito a portare a casa la vittoria. Sabato sarà difficile perché Sassari è una squadra che corre molto". La velocità nelle ripartenze di Verdeazzurro, unita alla bravura dei due terzini non spaventa più di tanto il Romagna che si appellerà al fattore campo grazie al sostegno del proprio pubblico finora sempre presente e piuttosto caldo nel sollecitare i propri beniamini. "Aspettiamo al Palacattani un pubblico numeroso", conclude Montanari.