Pallamano, trasferta in Slovenia per l’Under 17 dell'Handball Faenza

Non è andata in vacanza l’Under 17 allenata da Augusto Valtancoli, che, integrata da giocatori del Romagna e dell’Estense Ferrara ha partecipato alla quinta Koper Handball Cup a Capodistria (Slovenia). Faenza è arrivata al settimo posto: un buon inizio con un pareggio ed una vittoria, poi sconfitte comunque onorevoli, scontando una rosa corta e qualche acciacco di gioco.

Sabato 7 aprile i ragazzi faentini di Valtancoli in campo a Casalgrande contro lo Spallanzani. Due partite in sequenza per l’Under 19 che sarà a Parma e poi a Bologna in entrambi i casi contro le Under 21 di Pallamano Parma e Pallamano Savena. Domenica 8 aprile di nuovo in campo le Under 15 di Pierangelo Chiarini: la squadra A contro Parma Pallamano (ore 16 palestra Bendandi), la squadra B in trasferta a Castellarano contro lo Sportinsieme (ore 11 palestra Scuole Elementari). Per quanto riguarda la prima squadra, sabato 7 aprile, la formazione senior di Simone Ronchi, a un punto dalla certezza della vittoria del girone, affronta (ore 19) la trasferta di Parma: si tratta della ripetizione della gara vinta di un punto 18-19 che viene fatta rigiocare per il ricorso dei ducali a fronte di un piccolo errore tecnico dei cronometristi. A fronte di questo sviluppo, si prevede un clima “caldo” e una gara molto difficile che Faenza affronterà senza gli infortunati Rossi e Ceroni. La formazione biancoazzurra è però in salute come conferma l’amichevole vinta 22-21 con Scarperia.