Paracadutismo, al via il Campionato nazionale organizzato dall'Aeroclub Skydive Pull Out

È il Campionato Nazionale di Paracadutismo 2018 organizzato dall'Aeroclub Skydive Pull Out Ravenna - che unisce le tre affascinanti e più diffuse discipline di Relative Work ,Free Fly e Free Style - quello in cui, da venerdì 10 a domenica 12 agosto, i miglior atleti italiani e le miglior squadre di paracadutismo competono per vincere per poi rappresentare l'Italia ai Mondiali (in Australia).

Quest'anno, però, ciò che distingue e arricchisce questo Campionato è l'utilizzo di un’aereo con l’uscita a sinistra - Cessna Caravan - utilizzato normalmente all’estero per tutte le gare internazionali, ma che per la prima volta in assoluto viene messo a disposizione degli atleti italiani per un Campionato Nazionale rendendo questa gara unica: pertanto solo le squadre con la capacità e la preparazione superiore allo standard si metteranno in gioco per provare a vincere questo Campionato.

Con la cerimonia d’apertura di venerdì Skydive Pull Out Ravenna, insieme all'assessore dello sport Roberto Fagnani, darà il benvenuto a più di 40 atleti. Inoltre domenica 12 agosto, prima delle premiazioni, l’assessore Fagnani parteciperà personalmente anche a un lancio in tandem, provando cosi la bellezza del volo.