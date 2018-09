"Parchi in wellness", tanti sportivi al parco per l'evento di Cna

Si è conclusa con grande successo di pubblico la manifestazione promossa dalla Cna “Parchi in wellness” che, per due settimane consecutive, ha avuto l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e di promuovere la salute dei cittadini di tutte le età. Oltre 50 partecipanti ogni serata, dal 3 al 14 settembre, al Parco di Teodorico, hanno preso parte all’iniziativa, che ha visto protagoniste quattro palestre del territorio: Free Time, Aquae Sport Center, Move It e Sporting Club.