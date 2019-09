Parte il conto alla rovescia per il più grande weekend Ironman al mondo

Dal 19 al 22 settembre arriva a Cervia l’attesissimo terzo Ironman Italy Emilia-Romagna, che quest’anno diventa l’evento di Ironman più grande al mondo, con le tre discipline Ironman Italy long distance, Ironman Italy 70.3 e 5150 Cervia Triathlon. Un evento da record, dunque, che attende 6200 atleti provenienti da 90 paesi del mondo.

Novità dell’edizione 2019 è la finish line sulla spiaggia, dal bagno 188 fino al 182 spiaggia Fantini Club, che sarà il cuore della manifestazione, a disposizione per accogliere atleti e spettatori con i suoi servizi. Il programma Ironman 2019 si apre dal giovedì con la terza Night Run 10 km, che parte dalla spiaggia del Fantini Club alle 21.00. Venerdì alle 15.00 l’appuntamento è sempre al Fantini Club per la seconda edizione dell’Ironkids, riservato ai giovanissimi dai 5 ai 15 anni di età, mentre in serata il Ristorante Calamare del Fantini Club ospita la cena di gala terzo Ironman Gala Dinner, a cui parteciperanno atleti, istituzioni e grandi ospiti. Il lungo weekend Ironan si chiude domenica con il party finale per tutti gli atleti, aperto anche al pubblico e gran finale con fuochi d’artificio alle 22.00 presso la finish line. imperdibili di sport e di spettacolo