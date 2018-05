Per la Granfondo "Via del Sale" anche il Trofeo Sap Sport Ravenna

Domenica, durante la Granfondo "Via del Sale", sia all’area Expo sia durante le premiazioni previste per le ore 14.30 ci sarà la presenza delle Forze Armate e delle forze dell’ordine, in occasione del Trofeo Sap Sport Ravenna, riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Polizia Penitenziaria, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Comandi di Polizia Provinciale, ai Comandi di Polizia Municipale, all’Esercito, alla Capitaneria di Porto, all’Aeronautica Militare e alla Marina Militare. Nelgli stand saranno organizzate iniziative dedicate al pubblico mentre durante le premiazioni dei primi tre assoluti del medio e della granfondo saranno presenti il prefetto di Ravenna Francesco Russo, il questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Andrea Fiducia, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Roberto De Cinti, il sindaco di Cervia Luca Coffari, il procuratore capo Alessandro Mancini, il parlamentare Alberto Pagani e il segretario generale Sap Stefano Paoloni. Il Trofeo giunge alla sua tredicesima edizione. Quattordici anni fa infatti Valter Rivola organizzò proprio al Fantini Club di Cervia Il Campionato Italiano delle Forze dell’Ordine. Alla gara saranno presenti in qualità di scorta tecnica ben 8 motociclisti della Polizia Stradale di Ravenna e due autovetture.