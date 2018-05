L'Historic Minardi Day celebra la F1 del passato. E ci sarà anche Valtteri Bottas

Tutto pronto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per ospitare l’Historic Minardi Day, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Due giorni di puro spettacolo e dalle forte emozioni con i propulsori della vetture storiche di Formula 1, Formula 2, F3000 Gran Turismo e Prototipi che si accenderanno a partire dalle 9 per spegnersi domenica alle ore 18,30 per un evento assolutamente imperdibile.

Si partirà dalla Cooper T51 degli anni ’60 per arrivare fino alla Formula E, con la presenza dell’ex-pilota di F1 Nick Heidfeld e della Mahindra nella giornata di domenica, passando per i decenni successivi attraverso le monoposto più importanti come Ferrari, Benetton, Jordan, Arrows, Tecno, Fittipaldi, Fondmetal, Dallara, Osella, Toro Rosso e, naturalmente, la Minardi M185, che debuttò nel Gran Premio del Brasile sul Circuito di Jacarepaguà con Pierluigi Martini insieme alle “sorelle” M186, M189, M193 e PS04B.

Domenica scenderà sul tracciato del Santerno anche la Mercedes W04, vincitrice di tre gran premi nel 2013, che sarà portata in pista da Aldo Costa. Insieme alle vetture di Formula 1 grande spazio è stato riservato anche alle vetture di F2, F3, F3000 e Formula Abarth e Italia che hanno saputo formare i campioni, oltre alle vetture GT e Prototipi delle principali Case costruttrici tra le quali Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Bmw, Caterham, Lamborghini, Lavaggi, Lotus e Lucchini. Gli appassionati che arriveranno in Autodromo avranno poi la possibilità di incontrare i Campioni del Motorsport, a partire dal pilota Mercedes – AMG Petronas Motorsport Valtteri Bottas che arriverà a Imola sabato per una sessione di autografi dalle 14 alle 15.

Nelle due giornate, all’interno dei box, sono tanti gli ospiti attesi: Alessandro Nannini, Pierluigi Martini, Gianni Morbidelli, Paolo Barilla, Jarno Trulli, Luca Badoer, Tarso Marques, Luis Perez Sala, Roberto Moreno, Giovanni Lavaggi, Aldo Costa, Gabriele Tredozi, Mauro Forghieri, Riccardo Patrese, Emanuele Pirro, Gabriele Tarquini, Alex Caffi, Matteo Bobbi, Carlo Facetti, Nick Heidfeld, Roberto Farneti, Miguel Angel Guerra e il giovanissimo kartista Andrea Kimi Antonelli.

Essendo l’Historic Minardi Day una manifestazione all’insegna del divertimento, ci sarà spazio anche per i piloti non professionisti ed appassionati che potranno direttamente scendere in pista nei turni dedicati ai Club (quattro per ogni giornata) con la propria vettura, grazie alla nuova formula “Scendi in pista” (previa iscrizione tramite il sito MinardiDay.it o direttamente in autodromo); oppure provare l’ebbrezza di un giro di pista a bordo della biposto “FA1x2 seater” da 550 cv, guidata da Gabriele Lancieri e Sergio Campana, e di meravigliose Supercar, ognuna con alla guida un pilota professionista.

Insieme all’azione in pista, è previsto un intenso programma di presentazioni e workshop nella Sala Conferenze “Ayrton Senna” insieme ai giornalisti Pino Allievi e Mario Donnini, all’ingegnere Mauro Forghieri, alla Scuderia Tazio Nuvolari e al pilota Siegfried Stohr che si esibirà in uno strabiliante spettacolo “Piloti d’altri tempi” nella Sala Briefing.

BIGLIETTI

Sabato e domenica: 12 euro (accesso al Paddock).

Abbonamento due giorni: 20 euro (accesso Paddock).

Ingresso gratuito per i minori di 13 anni (accompagnati da un adulto) - Tribuna Centrale gratuita.

Le persone disabili entrano gratis assieme ai loro accompagnatori.