Il Real Madrid cerca i campioni del futuro: a Punta Maria il camp dei blancos

A Punta Marina Terme, dal 18 al 22 giugno, si svolgeranno i calcio camp, promossi dalla Fundacion Real Madrid, dell’omonima squadra campione di Spagna record e attuale vincitrice della Uefa Champions League, una delle formazioni calcistiche più popolari e di maggior successo al mondo. I camp sono destinati a ragazzi dai 7 ai 15 anni che, oltre a beneficiare di una scuola calcistica di alta formazione, potranno anche avere l’opportunità di partecipare alle selezioni di Milano (saranno scelti due o tre atleti in base al numero degli iscritti), oltre ad un ulteriore ragazzo che si sarà distinto per altre motivazioni. Da Milano i migliori andranno direttamente a Madrid e giocheranno come ambasciatori del loro Paese nello stadio Santiago Bernabeu.

L’evento è reso possibile grazie alla capacità dell’associazione sportiva dilettantistica Punta Marina di soddisfare tutte le esigenze logistico-organizzative richieste dalla Fundacion Real Madrid Clinic, consentendo di limitare al minimo i costi della quota di partecipazione degli iscritti al corso. “Si tratta di una bella occasione – ha affermato l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – che viene data ai nostri ragazzi per una formazione al massimo livello con l’eventuale possibilità di realizzare un sogno. Ravenna è ormai da qualche tempo al centro di un grande rilancio in termini di sport declinato secondo varie discipline e livelli e attraverso il quale si punta all’ educazione, oltre che fisica, morale, sociale e culturale dei giovanissimi, come d’altra parte previsto nel progetto formativo generale che è alla base del programma dell’amministrazione comunale”.

Gli allenamenti del camp saranno attuati secondo le linee guida dell’accademia giovanile del Real Madrid e quindi utilizzando metodologie moderne di formazione con materiali di ultima generazione; i partecipanti riceveranno un kit Real Madrid composto da maglia, pantaloncini, calzettoni e pallone, più borraccia e sport bag. I partecipanti con il punteggio più alto nella scheda personale si qualificheranno per il creator camp. Attraverso la Fundación Real Madrid, la società calcistica si impegna in tutto il mondo a favore dei valori sociali e culturali dello sport e diffonde la filosofia della rinomata accademia giovanile del Real Madrid in otto paesi europei.