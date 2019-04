Ravenna subito fulminato da Marilungo: per la Ternana è la vittoria della salvezza

Ravenna ko nella trasferta contro la Ternana. Il gol decisivo lo ha firmato Marilungo dopo appena 120 secondi, grazie ad un tap in vicente su respinta dell'estremo difensore Spurio. Al quinto i rossoverdi sfiorano il raddoppio con Giraudo con un fortuito colpo di schiena. All'undicesimo prima conclusione dei bizantini: errore di Fazio che libera al destro velleitario di Nocciolini, para Iannarilli. Il Ravenna concede praterie e la Ternana cerca di approfittarne con la velocità di Furlan e Nicastro a supporto di Marilungo. Al 27' nuova occasione per i padroni di casa: Furlan viaggia a destra e fornisce la palla del raddoppio a Marilungo che alza la parabola.

Ad inizio ripresa doppia occasione per i ravennati. La prima con Raffini, che calcia sulla traversa, e la seconda su calcio piazzato di Galuppini che impegna severamente Iannarilli in angolo. Al 23' nuova occasione per i giallorossi ed altra prodezza di Iannarilli su Raffini. E' l'ultima emozione di un match che ha regalato alla Ternata l'aritmetica salvezza.