Risultato storico per l'asd "Lo Zodiaco": Margherita Fucci vicecampionessa italiana categoria A1 Gold

Margherita Fucci è vicecampionessa italiana categoria A1 Gold nel massimo campionato di più alto livello federale per le bambine nate nel 2009. Margherita era già campionessa regionale e di Zona Tecnica e si conferma anche migliore ginnasta del territorio Ravennate e della provincia per l' anno 2018 praticando ginnastica Ritmica nella società Lo Zodiaco da soli due anni. Un risultato mai ottenuto nella città bizantina. Sempre nella stessa categoria ottimo il 10 posto in Italia per Bianca Lucchi conducendo una gara grintosa e piena di energia. Nella categoria A2 riservata alle bambine nate nel 2008 è arrivato un ottimo undicesimo posto per Camilla Pagnani in una gara dall'altissimo livello tecnico confermandosi la migliore ginnasta della regione Emilia Romagna e della Zona Tecnica 2. Un traguardo meraviglioso ed inaspettato per la società Ravennate che si conferma avere le migliori ginnaste delle annate 2009 e 2008 del territorio.

Gallery