Rush finale super: Tortona ha la meglio sull'OraSì

Con un rush finale propiziato soprattutto dai suoi stranieri Tortona supera l'OraSi (95-88) nella seconda semifinale del Torneo di Parma. Contro quella che è considerata la favorita del girone Ovest la squadra di Mazzon è comunque rimasta sempre bene in partita, fornendo riscontri interessanti in prospettiva futura. Tortona parte forte e resta avanti per la prima metà della gara, ma un Montano in spolvero (14 punti a metà) e molta grinta consentivano all'OraSi resta sempre a contatto e così il divario a metà cammino si conteneva in sei punti.

Nel terzo quarto decollavano i ritmi di gara ed a trarne giovamento era soprattutto Ravenna, che con Masciadri (8) e Cardillo (6) in evidenza operava il sorpasso e al 10 minuti dalla fine passava in vantaggio nonostante l'ottimo break firmato sull'altra sponda da Alibegovic. Controsorpasso di Tortona all'inizio dell'ultimo quarto: Knowles e Tuoyo (18 punti in due) salivano in cattedra e il Derthona, complice anche qualche disattenzione difensiva romagnola, conquistava così la finale contro Varese mentre l'OraSi se la vedrà in precedenza con la Tezenis Verona.

DERTHONA-ORASI 95-88



DERTHONA: Knowles 19, Tuoyo 20, Alibegovic 21, Garri 15, Ganeto 3, Blizzard 8, Gergati 5, Buffo 4.

ORASI: Laganà 16, Montano 20, Smith 15, Masciadri 11, Hairston 12, Cardillo 8, Jurkatamm 6, Rubbini,Gandini, Seck.