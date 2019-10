Scherma, ancora medaglie per le giovani lame cervesi allenate da Greta Pirini

Ancora medaglie per i piccoli del Circolo della Spada di Cervia allenati da Greta Pirini. Al torneo "Terre di San Marco", riservato alla categoria under 14, disputatosi a Zevio, Chiara Rossi si è imposta nella categoria "Bambine-Giovanissime", mentre Ginevra Carrozza ha chiuso all'ottavo posto. Anche Greta Merola ed Aurora Mongelli si sono confermate tra le prime nella loro categoria bambine. Nelle "Prime Lame" bronzo per Lorenzo Benvenuti ed infine buonissimo piazzamento per Samuel Quartieri, giunto ottavo, e per il suo compagno d’allenamento Luca Righi, arrivato tra i primi 16 partecipanti nella categoria "Maschietti". Buone prestazioni anche per Rachele Baruzzi, Mattia Casadei e Gioele Trevisan.