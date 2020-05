Serattini confermato alla guida della Fenix Faenza: "Il nostro obiettivo è ripeterci"

La Fenix Faenza conferma Maurizio Serattini alla guida della squadra anche per la stagione 2020/21. Insieme a lui anche il vice Angelo Manca e l’assistente Massimiliano Calubani, completando il terzetto che nel 2019 ha fatto vincere alla Pallavolo Faenza il campionato di serie C, portandola poi al primo posto in classifica in B2 prima dello stop del campionato.

“Abbiamo lasciato il lavoro a metà lo scorso febbraio quando è stato fermato il campionato e vogliamo completarlo la prossima stagione – spiega Serattini –. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ci ha fatto interrompere una stagione fantastica che stavamo vivendo da protagonisti nonostante fossimo neopromossi e ora il nostro obiettivo è ripeterci. Oltre ai risultati, il dato più importante è che partita dopo partita siamo sempre cresciuti e sono davvero orgoglioso di quello che ha fatto questo grande gruppo".

"Con la società del presidente Mingazzini mi sono tolto davvero tante soddisfazioni in questi tre anni - prosegue Serattini - e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare in palestra con le ragazze. Purtroppo al momento sappiamo soltanto che il campionato inizierà a novembre, ma sono certo che ci faremo trovare pronti per l’inizio della nuova stagione, perché abbiamo tutti voglia di ritornare a giocare e di divertirci insieme ai nostri tifosi”.