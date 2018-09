Sfida punto a punto: l'OraSì cede in volata contro Siena

Un’OraSi predisposta fin dall'inizio a utilizzare tutti i suoi giovani e priva degli acciaccati Laganà e Masciadri, tenuti precauzionalmente a riposo nella circostanza, conferma la sua costante e progressiva crescita tenendo sempre il passo della quotata Mens Sana Siena, una delle grandi favorite dell'A2 Ovest. L'amichevole scoŕre in costante equilibrio e finisce in volata 79-78 per i toscani, ma ci sono meritati applausi per un’OraSi piaciuta senza riserve e in grado cosi di avvicinarsi in modo promettente al campionato, che inizierà domenica 7 ottobre con la trasferta di Piacenza.

Come programmato da giorni, coach Mazzon ha utilizzato l’ultima uscita prima dell'inizio del campionato per concedere un ampio minutaggio a tutti i giovani del roster, a cominciare da Rubbini, Jurkatamm e Seck,.ma anche Baldassi e Tartamella hanno trovato spazio nell'arco di un match che l’OraSi ha affrontato con un viaggio in pullman in giornata. Buona la prova di squadra di Ravenna, con il trio Hairston-Smith-Montano in doppia cifra come era successo contro Udine, imitati nella circostanza da un ottimo Cardillo.

Il tabellino

Mens Sana-OraSi 79-78 (17-14, 43-37, 64-63)

Mens Sana Siena: Poletti 8, Pacher 22, Lupusor 11, Marino 15, Radonic 3, Ranuzzi 3, Del Debbio 2, Prandin 6, Ceccarelli 3, Sanguinetti 6. All. Moretti.

OraSi: Hairston 16, Smith 13, Montano 14, Jurkatamm 5, Cardillo 14, Rubbini 7, Seck 2, Baldassi, Gandini 5, Tartamella 2. All. Mazzon.

Note. Siena: tiri da due 15/29, da tre 8/31, rimbalzi 38.

Ravenna: tiri da due 15/32, da tre 9/22, rimbalzi 33