Si gioca anche 'in notturna' nella quinta edizione del Torneo 'Città di Cotignola'

Inizia giovedì 26 aprile la quinta edizione del torneo “Città di Cotignola”, che si disputa nell’area sportiva “Angelo Dalmonte” con un totale di oltre 200 partite in programma fino al 10 giugno. Novità di quest’anno sono le partite in notturna, grazie alla recente costruzione di un moderno impianto di illuminazione nel campo principale. Il quinto torneo “Città di Cotignola” è organizzato dalla società Calcio Cotignola e prevede la partecipazione di 135 squadre giovanili, dalla categoria Primi calci fino alla Juniores, di 40 società diverse. Attese nella fase finale anche società professioniste e semiprofessioniste, come Inter, Bologna, Spal, Sassuolo, Cesena, San Marino Calcio, Ravenna, Forlì e Imolese Calcio.

“Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, agli sponsor e alle associazioni locali che ci sostengono e a tutti volontari, sia quelli impegnati allo stand gastronomico che quelli sui campi, senza i quali non sarebbe possibile realizzare un evento così articolato”, spiega Roberto Serra, direttore sportivo dell'associazione Calcio Cotignola. Oltre all’abbuffata di partite, il torneo prevede un programma di spettacoli e animazione in collaborazione con le associazioni del territorio. Sabato 26 maggio alle 21 spettacolo dell’associazione Formazione Danze Romagna. Venerdì 1 giugno l’associazione Girotondo in punta presenta “Anastasia”, saggio degli allievi di giocodanza, danza classica, hip hop e break dance. La settimana successiva, sabato 9 giugno, doppio appuntamento: alle 19 arriva la Partita della Tachicardia - Over 80 vs Under 80 e alle 21 il concerto di Renato Ricci e Lele. Ogni sera, inoltre, saranno attivi uno stand gastronomico e un'area giochi con animazione. Nel corso del torneo saranno ospiti calciatori e allenatori professionisti. La manifestazione sportiva sarà preceduta dal 12esimo torneo “Luca Mazzoni” per la categoria esordienti, che si disputerà nell’intera giornata di mercoledì 25 aprile sempre allo stadio “Angelo Dalmonte”. Inoltre l’1 maggio si disputerà il 19esimo torneo per la categoria pulcini “Alessandro, Costantino e Massimo”.