Sorpresa al Benelli: l'Arzignano trova il colpo da tre punti

Si ferma a due la striscia consecutiva di successi del Ravenna. A sorpresa l'Arzignano ha espugnato il Benelli al termine di una partita che ha mostrato piu volti. È di marca ospite la prima parte di gara. Ed è proprio l’Arzignano a sbloccarla con un'incornata di Bonalumi al 17'. I giallorossi si scuotono ed impiegano appena nove minuti per ristabilire la parità con un gran gol di Purro, che l'ha piazzata sotto l’incrocio dei pali, capitalizzando un'azione coreale. Al 36' incredibile doppia occasione per i padroni di casa nel giro di pochi secondi: prima con un colpo di testa di Raffini di un soffio a lato, poi con Selleri, che ha sbagliato un rigore in movimento. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Cais su cross di Maldonado di poco alto.

Ad inizio ripresa Arzignano pericoloso, con Spurio decisivo a deviare in angolo. Ospiti pericolosi con una traversa di Perretta. Un minuto più tardi l'Arzignano rimette il naso avanti con un bolide di Cais, che trova l’angolino basso. All'81 il Ravenna sfiora il pareggio in una mischia selvaggia in area rigore e Tosi che blocca. Nel finale gli ospiti trovano persino il 3-1, ma in fuorigioco. Un ko inaspettato per i padroni di casa. Per gli avversari la prima vittoria stagionale.