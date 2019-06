Sportellate a Misano tra Caricasulo e Krummenacher: il ravennate battuto per appena 84 millesimi

Una lunga battaglia, che ha avuto il suo epilogo solo alla bandiera a scacchi. E' Randy Krummenacher a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio della Riviera di Rimini, settima prova del mondiale Supersport. Il leader del campionato, al quarto successo stagionale, ha avuto la meglio sul compagno di squadra Federico Caricasulo per 84 millesimi. I due piloti del team Bardahl non si sono risparmiati nelle sportellate, soprattutto nell'ultimo giro, quando il ravennate ha rotto gli indugi attaccando lo svizzero alla Quercia. Il 64 ha anche allungato, ma al Carro il 21 ha piazzato la stoccata vincente. "Carica" ha cercato di replicare alla Misano, ma non c'è stato nulla da fare per prendersi la vittoria. "E' stato un bel weekend - commenta il pilota di Ravenna -. E' stata una gara dura e di strategia. Non avevo tanto grip posteriore e mi ho cercato di risparmiarmi per gli ultimi due giri".

Quindi il duello: "Ho sorpasso Randy come volevo alla Quercia, ma non me lo aspettavo così aggressivo nelle utime curve. La linea era strettissima e non potevo fare nulla. O frenavo o andavo sull'erba. Credo che faccia parte della corse, ma sarà la direzione gara a stabilire se è stato corretto o meno". Sul gradino più basso del podio è salito Lucas Mahiah con la Kawasaki del team Puccetti. Quarto Jules Cruzel, partito a bomba, ma non incisivo con la sua Yamaha del team GMT94. "Sono comunque venti punti importanti per il campionato", ha analizzato Caricasulo, al settimo podio consecutivo. Il ravennate è a 22 punti da Krummenacher, che guida la classifica con 160 punti.