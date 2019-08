Stage estivi gratuiti di calcio, basket e pallanuoto per bambini

Anche quest’anno la Compagnia dell’Albero si affaccia alla nuova stagione sportiva con un periodo di stage gratuiti per bambini e bambine, occasione per provare e avvicinarsi alle discipline che sono alla base dell’attività della Polisportiva. Non solo calcio e pallacanestro, ma anche pallanuoto, grazie alla sinergia con Ravenna Pallanuoto.

Dal 27 agosto il centro sportivo di via Romea 122 riapre i battenti con i percorsi per i piccoli calciatori, dai 5 anni agli 11 anni: per tre settimane, al martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.00 si svolgeranno gli stage dedicati ai nati nel 2012-2013-2014; per le altre annate sarà possibile effettuare un periodo di prova gratuito dei corsi della Compagnia. Gli stage di basket invece si svolgeranno al Parco Diane Fossey (Il Fagiolo, Via XIV luglio) dal 2 settembre, per due settimane, al lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 16:30 alle 17:30 spazio all’attività per i nati nelle annate dal 2009 al 2012 compresi, mentre dalle 17:30 alle 18:30 toccherà ai più piccoli (nati dal 2013 al 2016 compresi). Dal 2 settembre al via anche gli stage di Pallanuoto, che si svolgeranno per le prime due settimane al Parco Teodorico e nelle successive due presso la Piscina Comunale, rivolgendosi ai ragazzi da 7 a 16 anni.