Superbike, Bautista batte Rea. Melandri chiude ottavo

Alvaro Bautista torna sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo della Ducati ha rotto il finlotto consecutive di vittorie di Jonathan Rea a Portimao che durava dal 2014, battendolo per poco più di un decimo. Il nordirlandese che si era imposto anche nella Superpole Race lascia il Portogallo con un margine rassicurante in campionato di 91 punti. Terzo posto per Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti) davanti ad Alex Lowes (Yamaha) e Leon Haslam (Kawasaki). Sesto Loris Baz (Yamaha Ten Kate) davanti alla Yamaha di Michael Van Der Mark e quella del team GRT di Marco Melandri. Solo dodicesimo Michael Ruben Rinaldi, ultimo Alessandro Delbianco.