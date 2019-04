Superbike, Bautista imprendibile ad Aragon. Weekend disastroso per Melandri

Alvaro Bautista sogna ad Aragon la nona sinfonia e regala alla Ducati il successo numero 350 nel Mondiale, eguagliando il primato 2003 di Neil Hodgson. Il portacolori del team Aruba ha avuto anche domenica vita facile, scappando al via e salutando il gruppo. Jonathan Rea si è confermato il primo degli altri, tenendo aperto un campionato apparentemente già chiuso a 39 punti da Bautista. Ha completato il podio Chaz Davies, con l'altra Ducati Aruba a precedere l'altra verdona di Leon Haslam. Chiude la top five la Yamaha di Alex Lowes, che nella Superpole Race era giunto terzo dietro ai soliti noti. Male Marco Melandri, solo undicesimo. Nono Michael Ruben Rinaldi con la Ducati del team Barni, pericolosamente a terra al via della Superpole Race. Ritirato Alessandro Delbianco. Fra una settimana si corre ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.