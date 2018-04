Superbike, Melandri non replica la Superpole: solo 4° in Gara 1 ad Aragon

Marco Melandri fa il passo del gambero in Gara 1 del Gran Premio di Spagna, terzo round del mondiale Superbike in programma questo weekend al Motorland di Aragon. Scattato dalla Superpole, il ravennate della Ducati non è andato oltre il quarto posto. Ha vinto Jonathan Rea davanti a Chaz Davies, protagonista di un bellissima rimonta, e Xavi Fores, che per alcuni giri ha assaporato il sapore del successo. La manche è stata interrotta per l'incidente che ha visto coinvolto Leon Camier (Honda), Jordi Torres (Mv) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

Il britannico, scivolato alla curva 11, è stato colpito dall'incolpevole spagnolo, mentre il cesenate è rovinato dopo aver colpito la Honda. Camier ha alzato il dito del pollice per rassicurare familiari e tifosi, ma è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso. Alla vigilia di Gara 2 Rea rafforza la leadership del campionato con 14 punti su Melandri, 17 su Davies e 18 su Fores. Positiva la prestazione del riminese Michael Rinaldi, campionato europeo della Stock 1000, giunto ottavo. Savadori, tornato in pista, ha chiuso quindicesimo. Il rientrante Davide Giugliano, che sta sostituendo l'infortunato Eugene Laverty, ha chiuso 13esimo.