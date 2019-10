Supersport, Caricasulo rosicchia due punti a Krummenacher: si deciderà tutto in Qatar

Il mondiale Supersport sarà assegnato a Losail. Federico Caricasulo si presenterà sabato 26 ottobre in Qatar con otto punti da recuperare al compagno di squadra Randy Krummenacher. Il ravennate della Yamaha del team Evan Bros ha chiuso quinto, mentre lo svizzero settimo preceduto dal napoletano della MV Agusta Raffaele De Rosa. La vittoria è andata a Jules Cluzel (Yamaha GMT94), precedendo il connazionale Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) e lo spagnolo Isaac Vinales (Yamaha Kallio). Caricasulo era risalito fino alla seconda posizione, salvo poi perdere terreno nel finale. In Qatar non gli basterà vincere il compagno di squadra arriverà secondo.