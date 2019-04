Tennis, Coppa delle Viole giovanile: in evidenzia i padroni di casa

Proseguono senza soluzione di continuità gli incontri della 42esima edizione della Coppa delle Viole sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia, una classica del calendario giovanile che catalizzerà le attenzioni sino a domenica. Sono scattati i tabelloni principali nelle varie categorie del torneo (diretto da Antonella Trenta, affiancata da Pasquale Di Bari, giudici arbitri Ottaviano Turci e Benito Danesi) che quest’anno fa parte del circuito regionale “Australian” con la qualifica Elite, quindi con distribuzione di punti doppia rispetto agli altri appuntamenti. Brillano sui campi di casa Leone Spadoni e Mattia Di Bari nell’Under 14, come tra gli Under 16 Tommaso Spina.

Risultati

Femminile

Under 10, 1° turno: Sofia Cadar-Greta Degli Angeli 6-4 6-1, Crystal Aratari-Maria Luce Ossani 6-0 7-6, Ginevra Batti-Agnese Stagni 6-4 6-3, Celeste Masi-Maria Bianca Bovara 2-6 6-3 7/3.

Under 12 femminile, 2° turno: Elena Ravani-Emma Migani 6-4 6-3, Ekaterina Cazac-Alessia Lenzi 6-2 6-3.

1° turno: Sofia Cilibic-Beatrice Grigolo 6-2 6-1.

Under 14 femminile, turno qualificazione: Viola Mezzogori (n.4)-Sofia Cilibic 6-3 6-3, Carolina Bondi-Emanuela D’Alba (n.3) 6-3 3-6 11/9, Matilde Greco (n.2)-Sofia Sangiorgi 6-2 6-3.

Maschile

Under 10, 1° turno tabellone finale: Davide Alsini-Andrea Cogo 4-6 6-2 8/6.

Turno qualificazione: Riccardo Bogdan Pastrav-Edoardo Ghiselli 6-2 6-1, Riccardo Pretolani-Elia Iannuzzi 6-2 7-6.

Under 12 maschile, 1° turno tabellone finale: Jordy Bulgarelli-Marco D’Orazio 6-2 4-6 10/3, Luca Butti-Christian Davidoaia 6-1 6-3, Federico Baldinini-Tommaso Cavicchi 6-2 6-0, Edoardo Pagnoni-Pietro Ricci 7-5 6-3.

Under 14 maschile, 1° turno tabellone finale: Mattia Di Bari-Pietro Briganti 6-2 6-1, Leone Spadoni-Felix Legnani 6-0 6-0.

Turno di qualificazione: Ruggero Avanzini (n.6)-Pietro Perfetto 6-3 6-1, Marcello Fontana-Leonardo Pieracci (n.7) 6-0 6-4, Leonardo Sapucci (n.2)-Andrea Valli 6-4 6-2, Lorenzo Galuppi-Andrea Raimondi (n.3) 6-1 6-4.

Under 16 maschile, 3° turno: Tommaso Spina-Marco Chiarello 7-5 6-2.