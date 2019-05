Tennis, esordio vincente in Campionato per il circolo Zavaglia

Parte con il piede giusto il Circolo Tennis Dario Zavaglia nel campionato di serie D1 maschile. Domenica il club ravennate ha esordito superando per 3-2 in casa il Forum Tennis Forlì. Nei singolari Elio Lago ha battuto 6-2 7-5 Nicola Filippi e Alessandro Colella si è imposto su Andrea Gozzoli per 6-1 6-1. Vittorie forlivesi con Giacomo Fagnoli su Matteo Bezzi per 6-3 6-3 e Nicola Ravaioli su Simone Bezzi per 7-5 6-7 7-5. Tutto deciso dunque dal doppio di spareggio, vinto da Colella-Lago su Filippi-Fagnoli per 6-0 6-3. Dopo questo successo al debutto nel primo girone la formazione capitanata da Pietro Licciardi e da coach Patricio Remondegui domenica 19 maggio sarà impegnata in trasferta sui campi del Ct Castenaso.