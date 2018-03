Tennis Faenza sugli scudi: Balducci vince in doppio a Bari, Scala in finale ad Hammamet

Alice Balducci, in coppia con Corinna Dentoni, ha vinto il torneo di doppio di Bari, valido per la qualificazione agli Internazionali d'Italia. In finale le due hanno battuto Giorgia Pinto e Lisa Vallone con un perentorio 6-0 6-1, dopo aver superato senza grossi problemi i primi due turni. Balducci sarà quindi a Roma sia in doppio che in singolare (dove si era qualificata due settimane fa, vincendo il torneo di Orvieto), nel tentativo di guadagnare un posto nel tabellone principale.

Bene anche Camilla Scala nel torneo Itf da 15mila dollari di Hammamet. In Tunisia, la giovane del vivaio faentino è stata eliminata negli ottavi del torneo singolare (battuta dalla spagnola Claudia Hoste Ferrer, dopo aver eliminato la portoghese Maria Joao Koehler), ma è riuscita ad arrivare alla finale del doppio in coppia con la bulgara Isabella Shinikova. Vittorie negli ottavi contro Elena Di Battista e la spagnola Naroa Larrinaga per 6-0 6-0, nei quarti contro la spagnola Eva Guerrero Alvarex e la francese Yasmine Mansouri per 1-6 6-3 10-8, infine in semifinale vittoria per rinuncia contro le spagnole Irene Burillo Escorihuela e Claudia Hoste Ferrer. La corsa di Scala e Shinikova si è interrotta solo in finale, persa contro la paraguayana Montserrat Gonzales e la brasiliana Laura Pigossi 2-6 0-6.