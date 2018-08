Tennis, i vincitori del torneo di Ferragosto del circolo Mattei

Si è concluso il torneo di Ferragosto del Circolo Tennis “Mattei” di Ravenna, svoltosi dal 9 al 19 agosto e riservato alle categorie under 12 e 14 maschile e femminile. Il torneo ha visto una buona partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da varie parti d'Italia; notevole il livello di gioco e l'organizzazione del torneo, seguito dal presidente del circolo “Mattei” Claudio Simoni, dal giudice arbitro Marco Contessi e da Benito Danesi.

Questi i risultati finali: l’under 12 femminile è stato vinto da Sofia Regina, che ha battuto 64-62 Emanuela D'Alba; l’under 12 maschile è andato a Manuel Mariotti, vincitore per 64-36 10/7 contro Jamal Urgese; Lorenzo Ossani ha vinto l’under 14 maschile, per 61-62 contro Jamal Urgese; Anna Giordani si è aggiudicata l’under 14 femminile per 62-60 contro Viola Mezzogori.