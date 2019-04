Tennis, il Faenza si prepara al Campionato di serie C

Domenica 14 aprile prenderà il via il campionato di serie C maschile di tennis, con una formula rinnovata rispetto agli anni scorsi. In Emilia Romagna la fase regionale prevede la partecipazione di 32 squadre divise in otto girone da quattro, che disputeranno una prima fase di sola andata, quindi tre partite a testa. Al termine, le prime due classificate accederanno al tabellone regionale dei playoff a 16, che in due turni con partita “secca” stabilirà le quattro squadre qualificate alla successiva fase nazionale.

Per la prima volta, quest’anno il Tennis Club Faenza si presenta ai nastri di partenza della serie C maschile con due team: quello denominato “A”, capitanato dal maestro Enrico Casadei, che da anni insegue la promozione in Serie B, e quello denominato ”B”, neopromosso, capitanato dal maestro Marco Poggi.

La squadra “A” è composta da Edoardo Pompei (2.4), Roberto Zanchini (2.4), Federico Cicognani (2.4), Noah Perfetti (2.5), Filippo Di Perna (2.5), Enrico Casadei (2.7), Riccardo Porisini (2.8) e Lorenzo Baldini (3.2). Nella prima fase è stata inserita nel girone 1 e giocherà domenica prossima in casa contro il Ct Reggio Emilia, domenica 28 aprile in trasferta contro il Tennis Modena e domenica 5 maggio in casa contro il Tennis Villa Carpena Forlì.

"Partiamo sempre con l’ambizioso obiettivo di salire in serie B – commenta il maestro Casadei - Facciamo affidamento sui collaudati Pompei e Zanchini, e sulla continua crescita degli altri giovani, da Cicognani a Perfetti e Di Perna. E se ce ne fosse la necessità, si potrà sempre contare sull’esperienza dei rimanenti… Il girone iniziale è pieno di insidie, a partire dal Ct Reggio, che tra le sue fila schiera pure un forte straniero, continuando col Tennis Modena che affronteremo in trasferta in una superficie sintetica e finendo col Villa Carpena, squadra che è un discreto mix tra buoni giovani ed altri esperti. L’obiettivo è ovviamente uno dei primi due posti del girone, sperando nel primo posto, che faciliterebbe il conseguente percorso nei playoff".

La squadra “B” è composta da Filippo Venturelli (2.6), Alessandro Gavelli (2.8), Leonardo Fabbri (3.2), Mario Piancastelli (3.2), Marco Poggi (3.3), Federico Dardi (3.4), Alfredo Ravaglia (3.4). Nella prima fase è stata inserita nel girone 2 e giocherà domenica prossima in trasferta contro il Tennis Decima (di San Matteo della Decima, Bologna), domenica 28 aprile in casa contro il Club Giardino Carpi e domenica 5 maggio in trasferta contro lo Sporting Club Sassuolo.

"La squadra è neopromossa e quindi l’obiettivo principale sarà quello di fare il pieno di esperienza – aggiunge il maestro Casadei - Il team è formato da ragazzi nati nel 2002 e 2003, quindi rappresenta le più forti giovani leve faentine. Sporting Sassuolo, Club Giardino Carpi e Tennis Decima sembrano team di un livello superiore, soprattutto sul piano dell’esperienza, ma la speranza è che i nostri ragazzi, continuando nel loro processo di crescita, ci regalino qualche soddisfazione. Se ciò porterà anche qualche bel risultato di squadra, sarà tutto di guadagnato".