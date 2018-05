Tennistavolo, Caterina Angeli Campionessa italiana di terza categoria

La tredicenne bagnacavallese Caterina Angeli, già vicecampionessa “Ragazze”, tesserata per l’Acli Lugo, è la nuova campionessa nazionale di terza categoria di tennistavolo, titolo guadagnato il 19 maggio ai campionati italiani di Terni. Netto il progresso rispetto all'anno scorso, quando era stata eliminata negli ottavi. In finale, Caterina ha sconfitto per un netto 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) la quindicenne Irene Favaretto (Tennistavolo Vallecamonica). Caterina è allenata da Catalin Picu.