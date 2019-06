Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini sugli scudi a Cesena e San Giovanni in Persiceto

Stagione estiva in pieno svolgimento per gli Arcieri Bizantini Ravenna che continuano a collezionare successi. Dal settore giovanile, ancora una vittoria dell’allieva Sofia Fuschini a San Giovanni in Persiceto, domenica 23 giugno, che conquista la medaglia d’oro assoluta nella seconda tappa del “IV Quadrangolare Emilia Romagna”. In maglia arancione la Fuschini domina la classifica di classe conquistando la prima posizione e accedendo così direttamente ai quarti di finale, dove prima batte per 6-0 Beatrice Gozzi degli Arcieri del Torrazzo, poi Chiara Ricciardi dell’Arco Club Riccione per 6-2 conquistando l’accesso alla finale. Finale dove incontra l’ormai storica compagna di sfide Martina Masini degli Arcieri Re Bertoldo che però anche stavolta non ce la fa a tenere testa alla giallorossa che vince per 6-0 conquistando così la medaglia d’oro.

La prossima tappa del Quadrangolare è prevista a Lagosanto per il 31 agosto. Sempre il 23 giugno, ma a Cesena, Marcello Tozzola conquista la medaglia d’oro assoluta al “IX Città di Cesena”. Dopo aver dominato la classifica di classe per l’arco olimpico master maschile con il punteggio di 634, ha eliminato a uno a uno tutti i contendenti accedendo alla finale. Finale d’eccezione dove Tozzola (campione italiano Targa di categoria in carica) ha incontrato Raimondo Luponetti dell’Arco Club Riccione (vice campione italiano Targa di categoria in carica) rifilandogli un 6-2 che gli è valsa la vittoria. Nella categoria seniores femminile olimpico medaglia d’argento assoluta per Melania Ghetti.

Buoni risultati arrivano anche dalla disciplina del "campagna", dove domenica 8 giugno al “Campionato Regionale HF a Gorzano di Maranello” la squadra composta da Denis Costantini, Salvatore Scalamandrè e Alessandro Farinella, ha conquistato la medaglia di bronzo assoluta negli scontri, dopo aver vinto il bronzo anche durante la gara di qualifica. Medaglia di bronzo anche nell'individuale, categoria olimpico, per Alessandro Farinella. È d’oro invece la medaglia di Marcello Tozzola, la settimana successiva, il 16 giugno, al “3° HF Terre di Castelli” a Magazzino di Savignano sul Panaro per la categoria maschile master olimpico con 314 punti. Nuovo record di società, per Denis Costantini nell’arco compound senior maschile al “6° Trofeo 12+12 Hunter&Field - Città di Assisi” con 374 punti.