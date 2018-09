Tiro con l'arco, due podi per gli arcieri bizantini a Novellara

Dopo i successi ottenuti al 900 Round di Cotignola domenica scorsa, i bizantini scendono di nuovo in campo sabato 1 settembre, con un piccolo ma agguerrito gruppo di arcieri che a Novellara (Re) hanno affrontato il “29° HF Delle Valli” organizzato dall’ASD Arcieri dell’Ortica, conquistando due podi.

La medaglia d’oro va a Silvia Soglia per l’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 235. Medaglia di bronzo invece per Denis Costantini per la categoria maschile con il punteggio di 284. Segue a ruota, a una manciata di punti, Alessandro Farinella con il quarto posto. Situazione ribaltata invece due domeniche fa in Toscana a Castiglion Fiorentino, al “Hunter & Field Valdichiana” (II Memorial Silvano Bennati), organizzata dall’ A.S.D. Arcieri Castiglionesi, dove è Alessandro Farinella a salire sul podio conquistando la medaglia d’argento nella categoria senior maschile olimpico con il punteggio di 292, mentre Denis Costantini si deve accontentare del 5° posto con 273 punti.

Ed è sempre Alessandro Farinella che l’11 e il 12 agosto a Spormaggiore si è confrontato con il " 24° Trofeo Castel Belfort”, HF giocato su 24+24 frecce, conquistando anche qui un podio. Dominato dall’antica Torre del Castel Belfort, il percorso si snoda nella Valle dello Sporeggio dove bersagli disseminati nel tipico bosco alpino e alcune piazzole arboree rendono alquanto difficoltosa la vita a tutti gli arcieri, anche i più preparati. E nonostante un inconveniente tecnico durante la prima giornata di gara, per la rottura del v-bar (supporto dove viene installata la stabilizzazione), il bizantino giallorosso riesce a conquistare un ambito terzo posto con il punteggio di 566 nelle due giornate di gara (277+289). Prossimo appuntamento per i Bizantini dell’ HF è per domenica 16 settembre a Travo, dove si svolgerà il Campionato Regionale Emilia Romagna HF 2018.