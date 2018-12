Tiro con l'arco, otto podi per gli Arcieri bizantini al 47esimo Torneo città di Faenza

Penultimo fine settimana di gare, prima della pausa natalizia, per gli Arcieri Bizantini Ravenna che sabato e domenica si sono presentati con un folto gruppo di atleti al “47esimo Torneo Città di Faenza”. Tanti i podi nel forziere, con punteggi che si vanno consolidando sempre di più e tanti i record personali, sintomo di crescita e miglioramento continuo.

Per l’individuale ancora a podio l’Allieva dell’arco olimpico Femminile Sofia Fuschini che si lascia dietro le altre atlete della stessa categoria, issandosi comodamente sul podio con un bel 517 (268+249) che le vale la medaglia d’oro. Seconda e terza due atlete degli Arcieri M.A.Sf, Rebecca Capelli, seconda con 507 e Giorgia Savioli, terza con 498. Sul podio anche Niccolò Corsini, per agli Allievi olimpico Maschile, che, con il punteggio di 485 (247+238) agguanta la medaglia di bronzo alle spalle di Diego Barbaresi della Compagnia Arcieri Pesaro (2° con 528) e Christian Zeni Guarltieri, Arcieri Acquila Bianca che vince con 530 punti. Della stessa categoria, quarto Michele Tozzola con 423 (196+227). Molto bene anche per Eleonora Tozzola, classe Junior olimpico Femminile, che ritocca nuovamente il record di compagnia (e personale), da lei stessa stabilito la scorsa settimana. Con il punteggio di 489 (239+250) si aggiudica anche la medaglia d’oro. Sempre per l’individuale, due medaglie arrivano dall’arco nudo: Angela Padovani conquista la medaglia d’oro per la categoria Master Femminile con il punteggio di 472 (233+239) mentre Sergio Manfrini quella di bronzo con 447 (236+211) per la categoria Master Maschile. Ed è bronzo anche per Marco Magli per l’arco olimpico Senior Maschile con il punteggio di 544 (269+275) che per la sola differenza ori perde l’argento. In luce anche le squadre sia maschile che femminile.

Per la divisione arco olimpico, categoria senior maschile medaglia d’oro per Marco Magli, Massimo Casadei e Franco Travaglini con il punteggio di 1482 (544+474+464). Ed è medaglia d’oro anche per il versante femminile, sempre olimpico senior con Concettina Palmiero, Silvia Soglia e Melania Ghetti con il punteggio di 1389 (483+473+433). Gli altri piazzamenti: per il settore arco olimpico master maschile abbiamo il buon punteggio di Simone Pizzi, giunto 9° con 527 (262+265) che gli vale il suo record personale (sempre in crescita nelle ultime gare). Per l’arco olimpico senior maschile Massimo Casadei 11° con 474 (235+239), Franco Travaglini 12° con 464 (219+245), Riccardo Canali 13° con 452 (226+226), Fabrizio Ronzitti 16° con 391 (213+178) - record personale e Marco Fuschini 18° con 347 (173+174). Per le quote rosa 6° Concettina Palmiero con 483 (240+243) - record personale, 7° Silvia Soglia con 473 (247+226) e 8° Melania Ghetti con 433 (228+205). Per l’arco nudo 6° Simone Pizzi con 378 (209+169).