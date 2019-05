Tiro con l'arco, Sofia Fuschini conquista il titolo di Campionessa regionale

Ancora una domenica di soddisfazioni per gli Arcieri Bizantini Ravenna, presenti al “41esimo Torneo di primavera Campionato Regionale Targa 2019” organizzato dagli Arcieri Faentini. A ranghi ridotti, ma agguerriti, gli arcieri giallorossi hanno affrontato le prime 72 frecce sotto i migliori auspici, aiutati anche dal tempo che per tutta la fase di qualifica ha graziato gli oltre 150 arcieri presenti sul campo, provenienti dalle maggiori società di tutta la regione.

E già alla fine della fase eliminatoria arrivano i primi podi. L’inarrestabile Sofia Fuschini si issa saldamente in cima alla classifica di classe, allieve femminile olimpico, e con l’ottimo punteggio di 642 (318+324) conquista la prima medaglia d’oro di giornata davanti a Silvia Nicoletta Palazzi del Malyn Archery Team, con ben 64 punti di scarto. Terza Martina Masini degli Arcieri Re Bertoldo. Sempre per la classifica di classe arriva anche la bella medaglia di Luca Ravaioli che centra il terzo posto con il punteggio di 671 (331+340), conquistando così la medaglia di bronzo per la classe master maschile compound.

Ma la soddisfazione più grande arriva a pomeriggio inoltrato, alla fine della fase di scontri individuali, dove le 8 migliori atlete classe allievi femminile si è data battaglia sotto una pioggia torrenziale che ha accompagnato tutta la seconda fase di gara. E nonostante le condizioni meteo non favorevoli, Sofia Fuschini fa piazza pulita delle avversarie rifilando a tutte tre le contendenti un categorico 6-0 e conquistando così la sua seconda medaglia d’oro e il Titolo assoluto di Campionessa Regionale Targa 2019 classe allieve femminile. Ad accompagnarla sul podio, Silvia Nicoletta Palazzi del Malyn Archery Team, seconda, e Martina Masini degli Arcieri Re Bertoldo, terza.

Niente da fare per gli altri Bizantini in gara. Marcello Tozzola, 5° dopo la fase di qualifica per l’arco olimpico master maschile con il punteggio di 608 (310+298), vince il primo scontro per 6-4 ma esce a quarti con il punteggio di 2-6. Stessa sorte per Luca Ravaioli per l’arco compound maschile che invece arresta la sua corsa agli ottavi perdendo dal suo avversario per 138 a 142. Conclude la fase degli scontri Melania Ghetti, 11° dopo la fase di qualifica per l’arco olimpico senior femminile, che si ferma anche lei agli ottavi perdendo 0-6 contro Lisa Curati che andrà poi a vincere imponendo un perentorio 6-0 a tutte le sue avversarie. Non accede invece agli scontri Franco Travaglini, 16° dopo la fase eliminatoria con il punteggio di 427 (180+247) per l’arco olimpico master maschile.