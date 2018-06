Torna il "DivertiTennis", il centro estivo tra giochi e sport

Venerdì 8 giugno il Tennis Club Faenza aprirà i suoi cancelli a tutti i bambini per l'avvio del tradizionale Divertitennis, il centro estivo a carattere ludico e sportivo che negli ultimi anni è diventato uno dei principali appuntamenti esitivi in città. Ogni mattina, fino a settembre, dalle 7,30 lo staff del Divertitennis accoglierà tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni per coinvolgerli e farli divertire con tanti giochi e attività ricreative. L’orario di apertura consente ai genitori di accompagnare i propri figli al circolo tennis prima di recarsi al lavoro. Le attività vere e proprie iniziano alle 9, quando i ragazzi vengono suddivisi in gruppi in base all’età e ad ogni gruppo corrisponde un colore. A rotazione partecipano al corso di tennis, agli altri sport e ai giochi di gruppo, sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Lo staff è composto da educatori laureati in scienza della formazione e da istruttori Fit.

Alle 10 le attività vengono sospese per 30 minuti per la merenda, poi i ragazzi riprendono a giocare fino alle 12.30, quando ci si può fermare a pranzo o tornare a casa con i genitori. Il pasto è preparato al momento da un cuoco e si prolunga fino alle 13.30, dopodichè i ragazzi tornano nella zona ombreggiata vicino ai gazebo per giocare o fare i compiti. Alle 14.30 chi non resta al pomeriggio viene prelevato dai genitori, mentre chi rimane fino alle 17.30 partecipa a varie attività ricreative. I genitori possono decidere al mattino stesso se il bambino resta a pranzo o al pomeriggio. Parallelamente al programma tradizionale, il Divertitennis offre altre occasioni di svago per i bambini e le loro famiglie, a partire dalle uscite mattutine in piscina o al maneggio Amico Cavallo, alle escursioni presso Indiana Park e Acquajoss, fino alle attese notti in tenda al circolo, affiancandosi alle serate di animazione e spettacoli nelle quali vengono coinvolti sia i ragazzi che i loro genitori. Particolarmente protetta è l’area adiacente al campo 7 riservata ai "cuccioli", ossia ai bimbi di 4 e 5 anni, che svolgono attività ricreative diverse dagli altri e quindi usufruiscono di spazi e istruttori propri e sono impegnati prevalentemente in giochi di gruppo. Tutte le attrezzature sono a disposizione dei partecipanti: campi da tennis, minitennis, calcetto, ping pong e calcio balilla. In caso di maltempo le attività vengono svolte al coperto.

I laboratori

Nutrilandia (gratuito): percorso di educazione alimentare e del gusto per bambini e ragazzi a cura della dottoressa Sara Bolognesi, biologa nutrizionista.

Robin Hood (6 euro a lezione): corsi di tiro con l’arco nel complesso sportivo “Graziola”.

Golf (6 euro a lezione): corsi presso il Golf Club “Le Cicogne” di Faenza.

Scuola Tennis (6 euro a lezione): due lezioni pomeridiane a settimana, a caura dei maestri del circolo.

Pianeta calcio (3 euro a stage): stage di tecnica individuale per principianti ed esperti, tenuti da tecnici federali qualificati, in collaborazione con Faventia Calcio; due lezioni pomeridiane a settimana.