Torna la suggestiva corsa podistica 'Polo di Tebano - Trofeo Caviro'

Nella serata di giovedì 6 giugno la località di Tebano, sulle colline fra Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme, sarà teatro della quarta edizione della “Podistica Polo di Tebano – Trofeo Caviro”. Sono attesi almeno 600 partecipanti. La gara, competitiva e non, di km 8,0 e km 3,0, è valida come seconda prova del campionato Uisp “Corsa in Montagna 2019” ed è inserita nel calendario delle “Camminate Estive”.

Il ritrovo è previsto dalle ore 18 presso il Polo di Tebano, in via Tebano 54; la partenza della gara competitiva è in programma alle ore 20. Il percorso, suggestivo, si presenta come un continuo sali e scendi in mezzo alla magnifica campagna delle colline di Tebano. Organizzazione a cura del Comitato Uisp di Ravenna-Lugo e del Coordinamento Società Podistiche Ravennati, con il supporto della Podistica Avis Castel Bolognese e del Polo di Tebano. Queste le quote d’iscrizione: corsa competitva 5 euro (bottiglia di vino offerta da Caviro + premio aggiuntivo), non competitiva 2 euro (bottiglia di vino offerta da Caviro); 1 euro senza premio. In parallelo, l’associazione Amici del Senio predisporrà uno stand con specialità gastronomiche romagnole nei pressi della partenza/arrivo della corsa podistica.