Torna "Sport in Darsena": un anno di sport-spettacolo

Torna per il sesto anno Sport in Darsena, festa della cultura dello sport ravennate; ed è un anno di sport spettacolo. Il progetto Sport in Darsena è la grande festa di tutte le società sportive della città di Ravenna organizzata dal Circolo Velico Ravennate che dal 27 al 30 settembre si svolge in Darsena di città in compartecipazione con il Comune di Ravenna e in collaborazione con il Coni, l'Autorità di Sistema Portuale, il Panathlon e Naviga in Darsena. L’obiettivo dell’evento è contribuire a diffondere la cultura sportiva aiutando la città a rivalorizzare un’area delicata e in movimento come la Darsena di città con la partecipazione delle scuole e delle famiglie, motivo per cui è entrata di diritto a far parte della settimana Europea dello Sport. Quest’anno si stima una partecipazione di circa 8/10.000 presenze.

“Sport, riqualificazione della Darsena, il collegamento stretto tra città e mare, il coinvolgimento delle scuole e di tante realtà di Ravenna: sono molti gli elementi che danno vita ad un evento davvero significativo per la nostra città – dichiara l’assessore allo sport, Roberto Fagnani -. Vedere tante persone di diverse età coinvolte in numerose discipline sportive in un luogo che ci vedi impegnati, come amministrazione, in un progetto impegnativo di rigenerazione urbana dà il senso di una comunità che si interessa allo sviluppo di se stessa e degli spazi che abita”. "Per il sesto anno consecutivo il Circolo Velico Ravennate presenta Sport in Darsena - afferma il presidente Gianni Paulucci -. Siamo orgogliosi di metterci a disposizione delle società del territorio per avvicinare i giovani agli sport in fare sinergia e siamo felici di mettere a disposizione della città le nostre forze e le nostre barche per dare a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di cominciare l'avventura del mare".

Da giovedì a sabato, ogni mattina le associazioni sportive sono a disposizione delle scuole del Comune di Ravenna che si sono iscritte e quest'anno; in particolare la manifestazione è stata arricchita da una collaborazione con il liceo Scientifico Oriani attraverso un'alternanza scuola lavoro che ha visto i ragazzi gestire i social della manifestazione, la sua logistica e la comunicazione in prima persona sia prima che durante l'evento. Il pomeriggio è aperto alle esibizioni delle squadre giovanili. Contemporaneamente a Sport in Darsena si svolgerà lo street food festival, creando una sinergia forte tra cultura sportiva, spettacolo e tempo libero che permetterà di allargare la platea delle famiglie partecipanti.

Tre note speciali del 2018: venerdì pomeriggio il circolo Velico in collaborazione con scherma e basket organizza un team building dedicato per far vedere che lo sport ha tante vite e sfaccettature, una di queste è la capacità di mettere in luce potenzialità e criticità del lavoro in team confrontandosi su vela, scherma e basket. Venerdì e sabato sera la manifestazione dalle 20.30 è dedicata allo sport spettacolo, con esibizioni di scherma, ritmica, artistica, parkour, nascondino e arti marziali per mostrare il lato divertente dello sport. Domenica sarà il giorno dedicato allo sport per gli adulti e si svolgerà Navigare per Ravenna, l'escursione nautica lungo il porto di Ravenna che il Circolo Velico Ravennate in stretta collaborazione con Marinai d’Italia, Ravenna Yacht Club, Marinando, Marinara, Sub Delphinus e Lega Navale, sta organizzando per il quarto anno consecutivo, per riportare il mare alla città e per scoprire la bellezza del porto commerciale di Ravenna, aperta a tutta la cittadinanza. Partenza alle ore 8.45. Appena Navigare per Ravenna arriverà in banchina darà il via a 2 eventi di grande importanza simbolica perché saranno un palcoscenico di prima importanza per le realtà più importanti che muovono il porto e la marineria ravennate: Il Trofeo del Porto di Ravenna, dove le principali aziende e associazioni di categoria del porto si sfideranno in un match ad altissimo valore di spettacolo nella Darsena di città. Il Trofeo dei Sodalizi, dove le società veliche del porto di Marina di Ravenna si sfideranno sui TOM 28, le barche delle sfide veliche per eccellenza, nella stupenda coreografia della Darsena.