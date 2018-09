Torneo di Cervia: Ravenna supera Imola nel derby per il terzo posto

Ravenna si piazza al terzo posto del Torneo di Cervia, passando contro Imola col punteggio di 93-78. La squadra di coach Mazzon parte subito forte, portandosi sul 9-0 approfittando anche di due palle perse di Imola. Nonostante i biancorossi provino ad accorciare le distanze i ravennati spingono sull’acceleratore e al 7′ le due formazioni sono sul 24-12. E’ Montano il trascinatore di Ravenna, Imola chiude il primo quarto in svantaggio per 33-14. I ragazzi di Coach Di Paolantonio provano ad alzare la testa all’inizio della seconda frazione di gioco ma i giallorossi non rallentano ed il divario non cala: 40-21 al 14′. Parziale di 10-1 per i biancorossi che con l’asse Bowers-Montanari si porta sul 41-31 al 17′. Sono i 2 minuti di Nicholas Crow che si carica l’Andrea Costa sulle spalle e con 10 punti consecutivi riporta i suoi alle calcagna di Ravenna, 46-41 al 19′. Ultimi minuti di secondo quarto al cardiopalmo Ravenna segna ed Imola pure, 50-44 al rientro delle due formazioni nello spogliatoio.

I biancorossi sembrano avere il canestro stregato e faticano a trovare continuità e la formazione ravennate ne approfitta 62-50 al 26′. Momento di calo per Imola che però si affida a Nicholas Crow per riaccorciare le distanze: 67-61 al 28′. Termina 69-65 il terzo quarto, con minuti di qualità dei biancorossi. Inizio a rallentatore nell’ultimo quarto dei ragazzi di Coach Di Paolantonio che nonostante i punti di Bowers faticano a trovare continuità con troppe palle perse: 88-74 al 37′. Continua l’inerzia positiva di Ravenna che vince il match per 93-78.